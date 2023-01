Ei tea, kuhu raha kaob? Need on populaarse Kogumispäeviku grupi nõuanded, et rahaasju paremini planeerida

Selleks, et aru saada, kuhu raha kaob ning mille arvelt on võimalik säästa, tuleb alustuseks saada ülevaade oma väljaminekutest.

Kogumispäeviklased kasutavad kulude ja tulude kaardistamiseks kõige rohkem Exceli tabelit, kuhu saab kategooriad ja summad käsitsi sisestada. Et algus lihtsam oleks, võib internetist leida Exceli põhju, kuhu on kategooriad ja valemid juba sisestatud ning mida saab oma vajaduste järgi kohandada. Häid põhju leiad näiteks lehelt minuraha.ee või Kogumispäeviku Facebooki grupi failide alt. Kui tahad hallata kõikide pereliikmete rahaliikumisi, võid eelarve laadida pilveteenusesse, näiteks Google Drive’i või Google Sheetsi, et kõik osalised saaksid seda vaadata ja muuta.