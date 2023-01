Kahtlustad, et kallimal on afäär? Need kuus trikiga küsimust aitavad tõe päevavalgele tuua

Sageli on petmise juures kõige raskem leppida sellega, et ei osatud pikka aega märke lugeda ning suruti alla oma sisetunnet, mis ütles, et midagi on valesti. Seda ei tasuks teha. Kui tunned, et asjad ei ole hästi, tuleks kallimaga maha pidada vestlus, mis annaks sulle kindla teadmise.