Kodu on väike, aga asju on palju? Sisekujundaja soovitab lahendusi, mis võimaldavad ruumi kokku hoida

Valides, milliseid värve ja detaile oma kodusesse interjööri tuua, soovitab sisekujundaja otsida inspiratsiooni kodu ümbritsevast loodusest. „Näiteks linnast väljas asuva maja puhul saab sisekujunduses kasutadamaalähedasi, heledaid ja naturaalseid toone. Vana puitpõrandat saab renoveerida nii, et see sobituks toas oleva mööbliga ning erinevad detailid nagu pruunid punutud korvid, puittoolid, lauamatid, vaip ja muud elemendid võimaldavad tuua ruumi harmoonilisust,“ kirjeldas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

„Naturaalsed toonid elutoas sobivad suurepäraselt heledates värvides mööbli ja aknast paistva maastikuga.Nende kahe koosmõju toob ruumi elavust, mistõttu näib tuba soojem ja hubasem. Loomulikult on oluline tuua tuppa looduslähedust, et ka interjöör peegeldaks seda, mis on õues. Seda saab teha näiteks tuues ruumi elustaimi, sest nii saab ka loodusest interjööri osa. Samuti saab sisustust täiendada kõiksuguste looduslikes värvides aksessuaaride ja piltidega,“ sõnas sisekujundaja. Heledates toonides ruumi sobivad täiendama ka klassikalised ja elegantsed musta värvi elemendid nagu kell, lamp, pildiraamid ning dekoratiivsed riiulid.

Funktsionaalsed lahendused, mis võimaldavad ruumi kokku hoida

Ruum, mis on rikkalikult sisustatud võib tunduda väiksem, kui see päriselt on. See võib olla tingitud niimööblist, täiendavatest hoiulahendustest ja muudest elementidest, mis on ruumis hädavajalikud, kuid samas võtavad rohkelt ruumi. Seetõttu on oluline teada, millised funktsionaalsed lahendused võimaldavad kodus ruumi kokku hoida. Näiteks erinevad moodullahendused, millega saab luua endale sobiva raamatukapi ja kombineerida erinevaid hoiustuslahendusi – nii ülemisi kui ka alumisi riiuleid saab valida vastavalt ruumile ja enda konkreetsetele vajadustele.