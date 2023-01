Ära viska ära! Grimmikunstnik avaldab, kuidas kunstripsmeid mitmeid kordi kasutada

Hea on teada, et tegemist ei ole ühekordse ostuga, ka kõige soodsama hinnaklassi kunstripsmed võivad hästi hoides kesta aasta ja enamgi. Sellele aitab kaasa nende õige eemaldamine ja hoiustamine. „Alusta silmalt võtmist ripsmeriba sise- või välisnurgast kergelt tõmmates, ära kasuta jõudu. Nii säästad ka enda naturaalseid karvu,“ õpetab Reet. Ta tuletab meelde, et hügieen on äärmiselt oluline ja enne ripsmetega tegelemist tuleb käed alati antibakteriaalse seebiga puhtaks pesta.