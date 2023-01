Lugeja ühistranspordis toimuvast: see vaatepilt on korraga mu päeva tipphetk ja samal ajal ka suurim nilbus

Aga mul on tunne, et Eesti inimesed leiutavad igavuse peletamiseks uusi ja põnevaid viise, kuidas ühiskaarti valideerida. Et see bussi sisenedes näppu võtta ja viibata, see on ju liiga igav. Palju põnevam on vehkida oma suure ridiküliga validaatori ees ja loota, et piiks käib (kui keegi kaaskodanikest juhtub ette jääma, on ta loomulikult ise süüdi, et oli valel ajal vales kohas). Sellest veelgi põnevam on hoida kaarti turvaliselt rinnataskus ja sooritada validaatori vastas võimlemisharjutusi, hõõrudes end truult vastu piiksumasinat.