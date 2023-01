Ukrainlanna Mõroslava Kononenko: nutsin esimesed kaks kuud järjepanu. Perekond on katki rebitud

Ukrainlased on väga töökad, valmis töötama väga palju, ja leidub ka neid, kes on valmis seda kurjalt ära kasutama. Põhimure on see, et jäetakse inimestele palk või puhkuseraha maksmata. Väga palju on Facebooki gruppides aga ka selliseid kuulutusi, et ma näen kohe, et seda tööd pole lihtsalt olemas – pakutakse tulusat tööd juustutehases, mida polegi olemas, mis asub ei tea kus ja kuhu vormistamise eest on vaja raha maksta ning „info saamiseks kirjutage Viberisse“. Selleks meie töötamegi, et selgitada inimestele nende õigusi, et nad ei langeks ebaausate tööandjate õnge.“