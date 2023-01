Kaire Vilgatsist sai Vello Vaher! Stilist Karolin Kuusik: see oli ikka paras nuputamine!

Tee moemaailma

Karolin Kuusik on oma loominguga avaldanud Eesti moemaailmale märkimisväärset mõju. Moepisik on temas juba noorest east olnud ning nii oli ka moedisaini õppimine tema jaoks ainuõige valik. ,,Teadsin paar aastat enne keskkooli lõppu, et tahan EKA-sse minna moodi õppima ja tegin kõik selleks, et sinna saada,’’ meenutab naine oma sihikindlat otsust.

Moelooja on justkui eri stiilide kunstnik ja ka Karolin Kuusik on leidnud sellest valdkonnast enda jaoks mitmesuguse võlu: ,,Moe puhul paelub mind see, et see puudutab kõiki inimesi, isegi kui nad arvavad, et nii ei ole. Ja see on ka inimesele väga lähedal, väga isiklik. Teisalt paelub mind moe puhul ka see teine kunstiline suund, mis on kõigi võimaluste ja lõputu fantaasia maa.’’

Moelooming ja stilistika käivad käsikäes

Moeloojana on Kuusik loonud mitmeid hinnatud kollektsioone, kuid selle kõrvalt on tal käed tööd täis ka stilistina. Karolin enda sõnul kahe ameti vahel valida ei suuda ning armastab mõlemat. ,,Need isegi täiendavad teineteist mingil määral. Disainerina pead hästi palju ette mõtlema, võibolla isegi aastaid ette tunnetama, mida inimesed soovivad kanda ning mis neile meeldiks. Stilistina võivad olla pea iga päev uued projektid ja pidevalt tuleb end ümber häälestada uude teemasse.’’

Stilistina on Karolin Kuusik saanud riietada mitmeid artiste ja näitlejaid nii filmides-sarjades kui ka populaarsetes telesaadetes. Suurimateks väljakutseteks ongi stilisti sõnul kujunenud suured teleprojektid nagu ,,Ma näen su häält’’, ,,Eesti otsib superstaari’’ ja hiljuti kirgi kütnud ,,Vallaline kaunitar’’. Seda mitte ainult talle stilistina, vaid suurprojektid on keeruliseks ülesandeks ka kogu saate meeskonnale.

Väljakutse sarja võtetel