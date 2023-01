Viis müüti HPV-st: mis viirus see HPV tegelikult ikkagi on?

HPV on inimeselt- inimesele leviv viirus, mis nakatab elu jooksul koguni nelja inimest viiest. Teadlikkus viirusest ja selle mõjust on aga madal, mistõttu toome välja levinuimad müüdid.

Kuigi HPV on üks levinumaid seksuaalsel teel levivaid nakkusi, ei pea HPV-ga nakatumiseks vahekorras olema. Viirus levib lähedase füüsilise kontakti käigus naha- või limaskesta kontakti kaudu, mis tähendab, et lisaks vaginaalsele, anaalsele ja oraalsele seksuaalvahekorrale levib HPV ka näiteks lihtsalt intiimse puudutuse või suudlemise käigus.

HPV-l on palju eri tüüpe, ent sugugi mitte kõik neist ei põhjusta vähki. Suur osa inimestest puutub oma elu jooksul mõne HPV tüübiga kokku, ent enamasti suudab organismi immuunsüsteem viiruse mõne kuu või mõne aasta jooksul hävitada. Ka näiteks soolatüükaid seostatakse HPV-ga.

HPV on väga salakaval viirus, sest enamasti sel sümptomid puuduvad ning nakatunu ei saa ise arugi, et tal midagi viga oleks. Kuna vaevused puuduvad, on võimalik probleem avastada ennekõike regulaarse arstliku kontrolli käigus. Näiteks emakakaelavähi tekkele eelnevaid muutuseid saab naistearst tuvastada PAP testiga. Selleks kutsutaksegi naisi regulaarselt sõeluuringule.