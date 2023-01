Naine kartis esialgu, et abikaasal on keskeakriis, aga ta mäletab hetke, mil sai aru, et midagi on tõsiselt valesti. Vaatamata sellele, et Tommy oli tuntud kui linna parim mehhaanik, ei teadnud ta ühel päeval, kuidas oma kliendi autot parandada. „Ma leidsin ta paaniliselt ja segaduses, kliendi autot vaatamast,“ meenutab naine. „Armastan teda siiani kogu südamest, aga olen praegu rohkem hooldaja ja advokaat, kui partner.“