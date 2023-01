Soodsad hinnad meelitasid naise Türki operatsioonile: nad ei andnud mulle isegi valuvaigistit

Tagasi vaadates ei suuda ta uskuda, et Türgi arstid teadsid, kui tõsise infektsiooniga oli tegu, aga valisid teda mitte aidata. „Nüüd on mul vastik ja ebaühtlane arm, mida pean katma. Lihasööjabakteri nakkus on eluohtlik. On õudne mõelda, et oleksin võinud surra. Ma tahan, et teised ka teaksid, et odavamad lõikused välismaal ei pruugi olla seda väärt. Nagu öeldakse: saad seda, mille eest maksad.“