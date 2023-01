Kuulsuste eratreener avaldab seitsmeminutilise trenni, mis võib tuua rohkem kasu kui tund jõusaalis

Kuulsuste personaaltreener Cecilia Harris tõdeb, et üks suurimaid vigu, mis inimesed teevad, on liiga pikk treenimine. „Kahjuks on pandud inimesed uskuma, et nad peavad treenima vähemalt tunni või osalema 45-minutilises klassis, et treening oleks „seda väärt“, kuid see ei ole nii. Niipea, kui inimesed mõistavad, et ka seitsmeminutiline treening teeb palju head nii vaimsele kui füüsilisele vormile, saavutavad nad paremaid tulemusi.“