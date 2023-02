Nii rõõmustav! On kolm tähemärki, keda ootab ees õnnelik ja tegus veebruari algus

AMBUR

Ambur on sodiaagi kõige optimistlikum tähemärk: seal, kus on hea õnn, on ka Ambur. Ambur on tulesäde pimeduses ja lootusekiir talvises päevas. Ta võib kõik saada, mida aga tahab, piisab, kui ta ainult soovib midagi puhtast südamest. Mis puutub tööasjadesse, siis on praegu kõige õigem hetk, et küsida paremat palka. Kõige tähtsam on see, et Ambur ise usuks iseendasse rohkem, oleks ambitsioonikam ning unistaks suurelt. Mida ta sooviks, kui kõik oleks võimalik?

VEEVALAJA

Veevalaja sünnipäeva aeg on käes ja sellepärast teeb elu talle väikese kingituse. Veebruari alguses toovad planeedid talle head õnne kaasa. Veebruarikuu tõotab tulla sündmusterohkem ja suhtlemist täis. Veevalajale on see ilmselt meelt mööda, sest üle kõige meeldib talle erinevate inimestega suhelda.

Praegu on õige hetk ka selle jaoks, et vaadata kaugemale. Unistada suuremalt. Viia oma plaanid ellu. Panna paika eesmärgid eesolevaks aastaks. Veevalaja on alati oma ajast sammuvõrra ees. Hea oleks, kui ta rakendaks ka kõik oma head ideed ellu. Kõik võimalused on avatud, kõike võib juhtuda. Tähtis on, et ta haaraks kinni kõikidest headest võimalustest.

JÄÄR

Jäär on kevade märk ja selle tõttu külma ta ei karda. Kogu jaanuarikuu oli ta heas vormis, hea õnn ei jäta teda nüüdki maha. Jäära hea kuulsus ja populaarsus aina kasvavad. Aga puhkama ta sellest hoolimata veel ei jää. Ta on selle jaoks liiga ettevõtliku vaimuga ja haarab kõikidest headest võimalustest kinni ning hakkab uusi plaane ellu viima. Kõik tema plaanid ja ettevõtmised tõotavad talle suurt kasumit sisse tuua. Marss annab Jäärale vajalikku energiat, motiveerides teda veelgi suurematele tegudele. Tänu Marsile Kaksikute märgis on Jäär väsimatu. Mitte miski ei peata teda.