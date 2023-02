ARVAMUS | „Naised ei taha öelda mehele, et oled üks mõttetu pump. Ei passi voodistseeni ajal. Hiljem jälle on piinlik.“

„No naised ei taha öelda mehele, et oled lihtsalt üks mõttetu pump. Ei passi nagu voodistseeni ajal ju. Hiljem jälle on piinlik. Vahest oleks abi sellest, kui mehed ei vaataks pornot? Porno ja seks on ikka väga erinevad asjad. Seksuaalsus algab kõrvade vahelt ja naine ei saa olla seksuaalselt aktiivne rumala mehega seksi harrastades. Samas on palju naisi mingil põhjusel seksuaalsuhtes rumala mehega. Selles on naised süüdi küll.