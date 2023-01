Mõtteviisi muutmisest ettevõtluseni! Nelja Eesti naise nõuanded, kuidas saada edukaks

Ettevõtja, investeerija, kolme lapse ema ja vanaema Jane Bitter on tegelenud ettevõtlusega 2005. aastast ja investeerimisega nii isiklikult kui ka läbi ühisettevõtte. Aga see ei ole alati nii olnud – ta möönab, et temagi elus oli aeg, kus kuu lõpus sai kogu raha otsa. Ta sai palju abi kulude-tulude aruandest.