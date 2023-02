30ndates naine avaldab suurima probleemi seksielus, millega ta on pidanud korduvalt silmitsi seisma

„Minu jaoks on seks ülim lõõgastus ning ma tahan tunda, et minu kaaslane tahab mind sama palju kui mina teda. Ma tahan tunda, et meil on aega. Sageli on meestel aga jube kiire ning hoolimata igavesest mantrast, et naised vajavad aega, ei taheta seda väga meile pühendada. See on ehk suurim probleem, millega ma olen pidanud ikka ja jälle silmitsi seisma.“- Ly, 33