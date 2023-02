Ei kohku millegi ees! Need sodiaagimärgid on kõige kardetumad konkurendid

Nad kasutavad kõige rohkem oma intelligentsi, diplomaatiatunnet ja kõigutamatut otsusekindlust.

Jäär

Jäära tähtkujus sündinud on arvestatavad konkurendid. Jäär on sündinud juhtima vägesid, ta on võimeline motiveerima ka kõige saamatumaid. Ta on valmis kõigeks, et oma tahtmist saada. Tal on väga hea veenmisoskus. Ja nagu sellest kõigest veel vähe oleks, on ta ambitsioonikas, julge ja väga tugeva isiksusega. Ta ei karda tulevikku.

Teiste jaoks võivad kõik need ülalmainitud omadused aga ohtlikuks muutuda. Jäär on valmis kõigeks, et oma eesmärke ja plaane ellu viia. Kui asjad ei lähe tema tahtmist mööda, näitab ta oma vähem meeldivat külge. Ta ei oska kaotada ega anna kunagi alla. Parem on põgeneda enne, kui ta vihastab.

Lõvi

Teine tugev konkurent on Lõvi. Tema tahab, et kõikide pilgud oleksid tema peal. Ta tahab olla poodiumi kõige kõrgemal astmel. Tal on tugev isiksus ja ta ei jäta kasutamata mitte ühtegi võimalust, mis tõotavad talle au ja kuulsust. Ta võtab katsumuse vastu ainult juhul, kui teab, et ta võidab selle.

Ta mõtleb ainult võidule. Vastupidi Jäärale klaarib Lõvi oma arved teistega lojaalselt. Petmine ei kuulu tema sõnavara hulka. Kui sa peaksid temaga töö tõttu suhtlema, siis ära lase tal endale muljet avaldada. Talle meeldib teistele ühel või teisel viisil selgeks teha, et tema on kuningas.

Skorpion

Viimane suur konkurent on Skorpion. Ta on väga strateegiline ja on selle eest tänu võlgu oma intelligentsile. Ta asub iga ülesande kallale, nagu oleksid mängus tema au ja hea nimi. Ta võib manipuleerida ja mängida teiste tunnetega, et saavutada oma eesmärk. Ta teeb kõik, et tunda end kõikvõimsana. Tal on palju kinnisideid.

Ta teeb kõik, et võita. Ja ta ootab oma meeskonnalt samasugust pühendumust. Skorpion ei andesta kunagi, kui sa peaksid alla andma või kahtlema tema ettevõtmistes. Ta on julge ja vapper, tal puudub kaastunne, kui tal on vaja oma plaane ellu viia.