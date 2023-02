Konksuga sekspoos, mis teeb õnnelikuks: mõlemad osapooled tunnevad, et meheau on tavapärasest suurem

Tavalisest misjonäripoosist eristab konkreetset poosi tõik, et naise jalad on sirgelt üles tõstetud ja puhkavad mehe õlgade. Konks seisneb selles, et kui mees hakkab naisesse sisenema ehk laskub natuke oma kehaga allapoole, on naisel võimalus oma jalad kokku põimida.

Miks seda poosi nii eriliselt armastatakse? Paarikesed väidavad, et sellises asendis tekib tunne, et meheau on tavapärasest suurusest veidi suurem, sest naise reied on rohkem kokkupressitud ning kuna mees siseneb rohkem ülevalt alla, tekib taoline effekt.

Ehk siis selline kuum sekspoos on ideaalne ka paarikestele, kus üks osapooltest on mõlgutanud mõtteid, et meheau võiks ehk natukene suurem olla. Igaljuhul tasub järele proovida - äkki saab sellest teie uus lemmik?

Allikas: The Sun