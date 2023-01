KUULA SAADET | Sul on ilumuresid? Räägime, miks naised endaga nii kriitilised on, ning arutame iluteemasid ja -trende

„Ma näen, et meil on Eestis nii kaunid naised, kes kõik on enda suhtes üleliia kriitilised. Kui mina sind näen, siis ma ei näe su vistrikke. Näen ilusat, kaunist ja säravat naist. Sa ise näed enda vistrikke ja keskendud liigselt neile, ignoreerides kõike, mis sinu juures kaunis on,“ ütleb Karin. Lisaks märgib ta, et kõikide ilumuredega võiks tegeleda iseenda pärast, mitte kellegi teise tõttu või soovist näha välja nagu keegi teine. „Me kõik ju teame, et sotsiaalmeedias nähtu pole päris elu.“