Iga annetus loeb! 11aastane Kevin vajab kallist ravimit, et peatada väga raske lihashaiguse kulg

See ravim on tõesti ülikallis, Lastefondi ajaloo üks kallimaid. Kindlasti oleks lihtsam tõsta käed üles ja öelda, et midagi ei ole teha… Aga meie Lastefondis nii ei saa, sest iga laps loeb. Päriselt loeb!

Kevini ravi läheb aasta jooksul koos käibemaksuga maksma 723 000 eurot. Kohalik omavalitsus, Tartu Linnavalitsus on valmis Kevini ravi toetama 32 000 euroga. See jätab alles 691 000 eurot, mis lahutab Kevinit hädavajalikust ravimist. Tõsi, summa on ülisuur, aga me peame proovima, sest iga laps loeb. Kevin loeb.