Kuidas naine orgasmini viia – seksikad sõbrapäeva kingisoovitused!

Kingisoovitus #1: kliitorimassaaž on mehe salarelv naise hullutamiseks

Vibraator Rose viib naise orgasmini mõne minutiga. 75 protsenti naiste orgasmidest toimuvad just nimelt kliitoril, kus asub ligi 8000 närvi. Kliitorimassaaž on oluline, et naine saaks hullamise ajal võimsa orgasmi. Käe või keelega kulub selleks ligi 20 minutit. Vibraatoriga vaid mõni minut. Ära unusta kliitorile rohkelt vee põhjal valmistatud libestit panna.

Kinkekomplektist „Sex Bomb“ leiad jalge vahelt avatud stringid ja vedela vibraatori, mis kutsuvad mängima! Mehed armastavad silmadega ja seksikas pesus naine just seda pakubki. Vedel vibraator viib erutustunde kulminatsioonini ja teeb pool tööd mehe eest ära.

Kingisoovitus #3: erootiline mäng terveks kuuks

Kamasutra sekspooside raamat on kõigile neile, kelle voodimenüüs on 3–5 poosi ja kallim teab neid kõiki une pealt. Aeg on rutiin lõhkuda ja vahelduseks midagi uut proovida. Mäng „30 päeva romantilisi väljakutseid“ toob terve kuu jagu seksikat elevust. Näita oma partnerile, et armastad teda ikka samu palju kui esimesel päeval. Mängu karbis on 30 väljakutse kaardikest. Tõmmake iga päev üks kaart ja laske sellel oma päeva juhtida. Nautige koos magusaid ja romantilisi hetki.

Kingisoovitus #4: „Näita mulle, et oled päriselt minu?!“

BDSM on kõike muud kui rutiinne. Valentinikuu BDSM-i tootevalik on tavapärasest romantilisem, et ka need, kes veel pole julgenud proovida, saaksid innustust. Leia oma lemmik valentinipäeva eri valikust!

Kuna mehed jõuavad orgasmini oluliselt kiiremini, on suureks abimeheks peeniserõngad, mis pikendavad erektsiooni kestust ja jäikust. Eriti mõnusad on peeniserõngad, mis masseerivad hullamise ajal naise kliitorit vibratsioonidega.