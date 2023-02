Lauljatar Airi Allvee elukaaslane kukkus kui taevast: mul on hea meel, et pole olnud vaja minna kuskile kedagi püüdma

„Me mõlemad armastame maaelu ja -inimesi. Ma ei oskagi midagi paremat tahta,“ toob naine välja peamise, mis neid peiuga seob. „Mul on hea meel, et pole olnud vaja minna kuskile kedagi püüdma. Alati öeldakse, et küll ta tuleb ise ja tavaliselt me ei usu seda, aga täpselt nii ongi. Kedagi paaniliselt otsida on ajaraiskamine. See enesenäitamine, see vajadus minna kuskile, et ennast näidata ...“