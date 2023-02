Suhe, mis teeb rohkem halba kui head. Vaata, mis viitab sellele, et armsam tekitab sinus masendust

Sa kannatad suhte algusest saadik masenduse või depressiooni all

Halb suhe võib põhjustada masendust. Ja hullematel juhtudel ka depressiooni. Juba sellepärast on tähtis otsida abi. See ei tähenda tingimata seda, et pead sellest inimesest kohe lahku minema. Kui tunned end aga halvasti, siis pöördu mõne spetsialisti poole ja katsu abi leida.

Sul on tervisega seotud probleemid

Vaimne ja füüsiline tervis on omavahel seotud. Halb suhe võib põhjustada peavalusid, unetust ning lihasvalusid. Kuula oma keha.

Sa ei suuda lahendada oma suhteprobleeme

Kui teil on suhtekriis, siis lahku minemine ei ole ainuke lahendus. Kõige olulisem on sellest rääkida. Võib-olla ei ole su kaaslasel aimu sellest, mis emotsioone tema käitumine sinus tekitab, võib-olla ei tea ta, kui palju haiget tema sõnad teevad. Kui te aga ei suuda isegi oma probleemidest rääkida, siis on midagi tõsist lahti. Kui su kaaslane ei suuda rahulikuks jääda ja muutub vägivaldseks, on ainus võimalus lahkuda.

Sa tunned kergendust, kui oled üksi

Kui sa tunned kergendust siis, kui su kaaslane pole parajasti kohal, siis on see tingitud stressist, mida tema kohaolek sinus tekitab. Kui viibid temaga koos, tunned pidevalt pinget või raskustunnet.

Su enesehinnang on madal

Kui tunned end halvasti kõige selle tõttu, mida su kaaslane sulle ütleb – tema kriitika ja alavääristavate märkuste tõttu –, on see halb märk. Sa unustad nii oma isiklikud vajadused, oled end seadnud tema tahte alla ning ei kontrolli enam oma elu. Inimene, kes sind eirab, ignoreerib, solvab või alandab, on halb sinu vaimsele tervisele.

Sa tunned, nagu oleksid sa lõksus

Loogiliselt võttes peaksid sa põgenema või minema jalutama kohe, kui su kaaslane teeb haiget sinu enesehinnangule ja vaimsele tervisele. Kui sa aga elad halvas suhtes, pole see alati nii lihtne. Su kaaslane on teinud kõik, et sa ei saaks ära minna, seda näiteks rahalistel, psühholoogilistel või füüsilistel põhjustel. Kui sa tahad oma kaaslasest lahku minna, siis kuula oma südant.