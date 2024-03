Sa kannatad suhte algusest saadik masenduse või depressiooni all

Halb suhe võib põhjustada masendust. Ja hullematel juhtudel ka depressiooni. Juba sellepärast on tähtis otsida abi. See ei tähenda tingimata seda, et pead sellest inimesest kohe lahku minema. Kui tunned end aga halvasti, siis pöördu mõne spetsialisti poole ja katsu abi leida.