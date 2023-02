„Ma olen suures osas lõpetanud selle, et saadan kliendile päev enne kavandi. Tihti juhtub nii, et ma saadan ära, möödub tund. Klient on saatnud kavandi tervele oma sõprusringkonnale edasi, kõik avaldavad oma arvamust. Tekivad kõhklused. Aga kelle jaoks sa seda tätoveeringut teed? Iseendale? Sõbrannadele? Igaühel on ju oma maitse. Ma ei soovita sõbrannadele saata – kui sulle meeldib, siis see on õige asi, see on sinu enda jaoks. Paraku tihti nii tehakse.“