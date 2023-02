Saskia alusalu meenutab hirmutavat läbielamist: mäletan perioodi, kus tekkis tugev, kõikehõlmav tuimus

„Öelda depressioon oleks liiga karm, aga mäletan perioodi, kus tekkis tugev, kõikehõlmav tuimus,“ räägib Saskia. Selleks, et midagigi tunda – mõista, et see on endiselt võimalik –, pistis ta palja käsivarre sügavale lume sisse.

„Mulle tundub, et oleme loodusrahvana palju teadmisi ajaga minetanud ja loomupärast väge ära andnud,“ mõtiskleb ta. „Ma ei usu sellesse, et ostad poest kristalli, paned jalad seinale ja kõik probleemid lahenevad, kuid seda on ette tulnud küll, et käin jalutamas, leian mõne ilusa kivi, loen head sõnad peale ja loodan, et see toob mulle taskus või kindalaekas õnne. Olen ise selle kivi leidnud, see on mind kõnetanud ja ma panin väe sinna sisse. See on minu surramurra,“ naerab ta.