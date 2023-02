Enesearmastuse õpetaja Laura Valk „ootamatult“ lõppenud suhetest: kas te ei tea tõesti, mis teie ninade all toimub? Kuidas see võimalik on?

Edukad suhted on need, kus on osatud säilitada huvi teineteise vastu. Väga tihti märkan olukordi seltskonnas, kus üks partner räägib oma lugu, ja teine partner ütleb selle peale, et „ah, kõik juba teavad“. Selline reaktsioon viitab, et ei tunta enam huvi teineteise vastu. Siinkohal kipume unustama, et me muutume kogu aeg. Arvatakse, et inimene, kellega ma tutvusin 2 aastat tagasi, on täna ikka veel see sama inimene ja võetakse hoiak, et mis ma ikka teda kuulan. Aga ei, me muutume iga päev. Mina tunnen, et ma ei ole täna see inimene, kes ma olin kuu aega tagasi ja see oleks jube kurb, kui ma oleksin koos mehega, kes keeldub seda märkamast ning tänase minu vastu huvi tundmast. Mind hämmastab alati, kui kuulen lugusid, kuidas üks või teine partner elas 10-aastase suhte kõrvalt topeltelu, oli salaja narkomaan või lahkus suhtest päeva pealt, sest armastas juba kaua uut inimest. Kallid, kas te ei tea tõesti, mis teie ninade all toimub? Kuidas see võimalik on? Suhe ei lähe katki päevapealt, vaid selleks on vaja süsteemselt ja pikaaegselt suhtesse mitte panustada ja energiat suunata.“

Kuigi iga eduka paarisuhte aluseks on kommunikatsioon ja teineteisega avameelselt rääkimine, soovitab Laura siiski oma mineviku varakult jagamisega olla ettevaatlik. „Selleks, et olla aus partneriga, on vaja olla aus iseendaga. Nüüd, kui me räägime aususest paarisuhte kontekstis, tekib tihti küsimus, kas mitte aus olemine on petmine. Ja minu vaatepunkt on, kui räägime kohtingutel käimise perioodist, et me ei pea kaaslast infolaviiniga üle valama. Oluline info saab ajaga jagatud nagunii. Kuulen enda ümber palju, kuidas minnakse kohtingutele ja räägitakse enda vastas istuvale inimesele ära kõik mineviku traumad ja kogemused erinevate meestega - kuidas neid kohtles eksmees, millised hooldusõiguse küsimused on hetkel kohtus arutamisel laste isaga. Keskenduge sellele inimesele, kes on teie vastas, mitte eksidele ja ekside eksidele. See on infona lihtsalt mõttetu prügi. Samas, kui sa oled värskes suhtes ja sul tekib küsimus, et milline oli tema eelmine suhe või mida tema eks tema kohta ütles, tasub mõelda, mis on see teema, mis paneb mind tahtma minevikus kaevata. Kas ma otsin sealt kinnitust mingile enda halvale eelaimdusele või mis on see hirm, mis paneb mind oleviku eest põgenema. Kui sinuga on inimene, kes on avatud ja siiras, siis ei teki enamasti huvi minevikus tuhnida. Lisaks me ju kõik areneme. Naised, kes on endaga teraapias tööle asunud, otsivad hoolega meeste puhul red flag’e, aga unustavad ära ise green flag ehk normaalne kaaslane olla.“