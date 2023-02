Naine, kelle abikaasa on temast 61 aastat vanem: minu valik on olla temaga koos ja mul on hea meel, et ta minu valis

Paratamatult on see suure vanusevahega suhe šokeerinud paljusid, kaasa arvatud noore naise enda perekonda. Paar aga teiste arvamusest ei hooli, väites, et Charles ei ole mingi suhkruissi, nagu inimesed arvavad. Nende suurim unistus on luua perekond ja nii otsivad nad hetkel võimalusi kunstlikuks viljastamiseks. Charles’il ei ole varasemast elus lapsi, niisiis saaks ta kaheksakümnendate teises pooles esmakordselt isaks.

Noore naise sõnul ei ole tema 45-aastasel emal ja tema 72-aastasel vanaisal probleemi, et ta on abielus nii palju vanema mehega. Nad olid hoopis õnnelikud, kui nägid, kui õnnelikuks vanem mees Miracle’i tegi.

Küll aga ei ole suure vanusevahega suhte üle nii õnnelik Miracle’i isa, ent pärast mõningast veenmist, otsustas ka tema tütre valikuga leppida.

Paari romantiline suhe algas, kui pensionil endine kinnisvaramaakler Charles palus Miracle’l end pesumajas teenindada. Hoolimata suurest vanusevahest ja generatsioonide erinevusest klappis neil suhtlus kohe.

Charlesi sõnul oli nende pulmapäev ka tema elu õnnelikuim päev. Ja kuigi paar ise ei tee vanusest numbrit, kuulevad nad seda kommentaari pidevalt väljast poolt.

„See, mida inimesed internetis räägivad, ei ole meie jaoks tähtis. Me oleme koos väga õnnelikud ja ei jõua ära oodata, et saaksime pere luua,“ sõnab noor naine, kes on enda sõnul teadlik, et elab suure tõenäosusega oma abikaasast kauem, kuid seda enam oleks lapsed imeline viis koos ühine pere luua.

Ometi peab noor naine pistma rinda süüdistustega, justkui kasutaks ta Charlesi ära tema raha pärast.

„Ma olen rahaliselt kindlustatud ka ilma temata. Minu valik on olla temaga koos ja mul on hea meel, et ta minu valis,“ lükkab ta süüdistused ümber. „Ma armastan kuulata tema nõuandeid. Ta hoolitseb minu eest. Ta on väga rahulik ja ma armastan teda.“

