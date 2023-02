Eesti mees jagab tähelepanekuid, kuidas Tinderis silma jääda: väga kummaline on vaadata pilte, millel naine järjest paisub

Näita piltidel ennast kogu pikkuses. „Mina lükkan enamasti vasakule need, kellel on ainult näopildid. Tihti juhtub, et üleliigsed kilod ei avaldugi näos ja siis võib pettumus kohtumisel päris suureks osutuda, kui armsa näo all on suures ülekaalus naine. Nüüd olen juba pisut targem ja kui pildile on mahtunud õlavars, siis sellest saab ka palju järeldada. Kuna olen sportlik, siis otsin ka naist, kes soovitavalt ei kaaluks minust rohkem. Minu soov võib tunduda kummalisena, aga naised ka ei taha, et mees neist lühem oleks. See oleks nende jaoks imelik ja välistaks näiteks kontsade kandmise. Mina jälle soovin, et naine ei oleks minus laiem. See tundub ehk julm väljendusviis, aga ma ei näe ka mõtet panustada suhtesse, kus tean juba ette, et miski, mis on mulle võrdlemisi oluline, jääks mind häirima. Vähetähtis pole ka see, et mehena on mul üsna ebamugav küsida kaalu kohta. Püüan siis kuidagi ümber nurga küsida, et mis ta ise arvab, kas ma suudaksin ta süles voodisse kanda.“