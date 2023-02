Toitumisekspert hoiatab: need harjumused saavad peenikesele vöökohale saatuslikuks

Sa ei söö piisavalt valku. Valk on hädavajalik toitaine, mida meie keharakud vajavad ehitamiseks, aga ka paljudeks teisteks protsessideks. Lisaks aitavad valgud hoida pikemalt täiskõhutunnet. „See tähendab, et piisav valgu söömine aitab vältida ülesöömist. Eriti oluline on koguseid jälgida ülitöödeldud toidu puhul, kus on väga vähe kiudaineid ja mis tõstavad veresuhkrut kiiresti - see omakorda soodustab kõhurasva teket,“ selgitab doktor.