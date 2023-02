„Voodielu üle ma õnneks kurta ei saa, aga olen nii palju suunanud ja juhendanud oma meest, kuidas mulle meeldiks, et ta mind suudleks, selles vallas ta kahjuks väga hea ei ole. Tal on nagu mingi imelik komme minu huultega matsutama hakata või eelistab ta üldse põsemusisid. Ma nii tunnen puudust kirglikutest suudlustest - alusta aeglaselt ja õrnalt, siis võta mängu oma keel (ära lükka üleni suhu sisse, natukesest piisab, teate ju küll väljendit just the tip - see sobib ka siia kontektsti!")