Öökapi lelud | Häbi- või hädakaup?

Sestap ongi oluline seksuaalsusest avalikult rääkida ja minetada visalt juurutatud arusaam, et seks on tabu. Sest tegelikult on seks üks väljund tunnete, armastuse ja läheduse avaldamiseks.

Uuringud näitavad, et ca 80% naistest ei saa vahekorra ajal orgasmi, mistõttu kaob ajapikku huvi seksi vastu. Vahest on aeg fookus naisele pöörata ja tema tippu jõudmise võimalusi avardada? Siis kaob ka teesklus ja taastub isu. Seksi nautiv naine on aga voodis täielik jumalanna!

Teadlikkuse suurendamine teemadel, kuidas õigesti seksida, millised on eelmängu võimalused, mis on päriselt intiimsus, hoiaks ära lõviosa probleeme paarisuhetes.

Hea naine, kujutle, kui imelised võivad olla vahekorrad või ka üksi vallatlemine, kui tippu jõudmiseks kulub vaid mõni minut? Maali enesele tunne sügavast ja üle keha raputavast naudingust, mis silmi pööritama paneb.

Võimatu on seda ülimagusat ja vabastavat tunnet sõnadesse panna – seda on vaja kogeda. See on sama hea, kui kirjeldada banaani maitset inimesele, kes pole iial seda söönud.

Õhkstimulaatorite sihipärane imemismaailm just sellise intensiivsuse ja kiirusega orgasmihoogusid pakubki. Otsi stimulaatoril endale sobiv režiim. Meeldib sulle tugev vibratsioon kliitoril või vajad intensiivset mõnunupukese imemist, erutab sind hoopis jahe tuul jalgevahel või aitab sind tippu viia rütmiline tuksumine kõdistil – kõik on võimalik. Lihtsalt vali ja sukeldu õndsusesse!

Hea uudis on see, et õhkstimulaatorite valik on nii suur, et omale leiab sobiva igaüks, nii alles tutvuja – seda soodsa Satisfyer 1 kujul – kui ka nautleja, kes ootab luksuslikkust ja rohkem võimalusi, mida pakub Womanizer OG.

Ütlus „kes korra proovib, see juurde soovib“ kehtib ka sekslelude puhul. Uuringud on näidanud, et kui erootikatoodetele on juba sõrm antud, siis ostetakse endale kõige sagedamini kolm sekslelu.

Vallatud püksikud

Mäletad filmi „Inetu tõde“? Seal oli stseen, kus Gerard Butler kinkis Katherine Heiglile „vallatud püksikud“. Neid on sul võimalik endalegi saada. Kasvõi homme!

Püksikvibraatorid on suurepärane viis õppida tundma enda erutumise tasandeid kas väga ekstraordinaarses (kohvikus, sõprade juures, kinos) või siis koduses keskkonnas. Samuti lisab see 100% põnevust sinu armuellu.

Vibraator alustab püksikutes tööd mobiili laaditava äpi või puldi abil. Ja – tähelepanu! – see äpp või pult ei pruugi olla sugugi sinu käes, armas naine ...

Tõmba püksikud jalga, haara kapist lühike ja hästi ligipääsetav kleidike, viska möödaminnes kaaslasele pult sülle ning anna talle voli elu sinu pükstes käima panna. Täpselt siis, kui tema seda soovib. Ette teatamata.

Ootamatusi ja põnevust täis miljööd, kuhu koos seiklete, on võimatu kirjeldada. Sest vaatepilt, mis talle avaneb, kui ta pulti vajutab ja sina seejärel jalust nõrk oled, on meest ülimalt rahutuks tegev. Õige pea on ta su kallal nagu kohtumise esimestel nädalatel!

Sarnaselt võid äpiga kasutada ka nutikaid armukuule.

Lisaks väga märgadele kohtingutele saad sedasi treenida ka oma vaagnapõhjalihaseid. Mitmetel neist on äpis mängud, mida mängid oma tupelihastega!

Ära unusta, et mõnu teevad veel paremaks libestid ja erinevad vedelad vibraatorid, mis lisavad värskust, maitset, mõnusaid ergutavaid aroome ning loomulikult niisutust.

Erootilised lelud pole kindlasti häbiasi. Nende eesmärk on pikendada ootusärevust, mängida kujutlusvõimega, kõditada, silitada, üles äratada, hullata erinevate meeltega, mis kõik valmistab sind ette eesolevaks vahekorraks. Pärast nii eriilmeliste aistingute stimulatsiooni on seks hoopis teisest killast. Luban sulle.

Seega – kohe valima!

Alati sinu

Kirg.ee saadik