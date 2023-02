Koolitaja ja coach Maria Baydar nendib, et elu ise valis ta tegema seda, millega ta praegu tegeleb. Ta selgitab, et nii kaua kui ta end mäletab, on ta olnud väga huvitatud strateegiatest ja meetoditest, kuidas lõpetada ära vaimsed kannatused, murda läbi sisemistest takistustest ja saavutada unistusi.