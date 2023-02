Ämmaemanda kirev pihtimus: need on asjad, mida olen leidnud lapseootel naiste seest

Ämmaemand Piroska Cavell tunnistab, et kui inimesed arvavad, et tema töö seisneb lihtsalt ootamises ja vastsündinute kallistamises, ei saaks see ettekujutus tõest kaugemal ollagi. Naise sõnul on ta sünnitusprotsessi käigus naiste seest leidnud nii mõndagi kummalist.

Kõige suurem üllatus oli Piroska jaoks bikiinipüksid, mis keset sünnitamist naise seest välja tulid. „Oli aru saada, et püksid olid seal mõnda aega olnud, aga need olid kõige väiksemad bikiinistringid,“ lisas ta täpsustuseks.

„Ütlesin siis sünnitajale, et pean need püksid ära võtma, ja ta vastas, et polegi neid bikiinipükse üheksa kuud näinud,“ meenutab ämmaemand. Ta olevat üheksa kuud tagasi pärast paari pokaali veini rannas vahekorras olnud ja kandnud samal ajal neid imepisikesi bikiinistringe – taolisi, mis on külgedelt seotavad,“ selgitas ämmaemand.

Bikiinistringide sõlmed olid lahti pääsenud, püksid jalast tulnud ja kummalisel kombel naise sisse kaduma läinud.

„Ütleme nii, et õhus polnud tunda just kõige meeldivamat aroomi. Ka naine ise oli olnud mures, et äkki tal on infektsioon.“

Ämmaemanda sõnul oli suurim naise seest leitud üllatus harjavarre plastikust nupp. „Ma olen ka leidnud kaduma läinud tampoone, geelküüsi, ära tulnud neete ja pastakakorke.“

„Patsientide jaoks on kõige piinlikum hetk ehk see, kui paneme leitud asjad läbipaistvatesse plastikkottidesse, nagu tehakse lennujaamas, ja anname need patsientidele tagasi, et nad ka ise näeksid ja saaksid otsustada, mida nendega edasi teha.“

Loomulikult on iga selline asi potentsiaalne oht, mis võib intiimpiirkonnas esile kutsuda infektsiooni.

Tervise huvides soovitab ämmaemand väiksemagi kahtluse, ebameeldiva lõhna või ebamugavustunde puhul pöörduda naistearsti poole. „Ära häbene, vaid tule kontrolli – me oleme kõike juba niikuinii näinud,“ on tema sõnum.

Allikas: The Sun