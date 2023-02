Lugeja arvamus: ei tasu kergekäeliselt mängida! See on miski, mis paneb sõprusele igaveseks põntsu

„Sõprus on sõprus ja seks on seks. Täiesti eri asjad ega pea tingimata ühes pajas olema, saavad mõlemad omaette vabalt eksisteerida. Sõprus on siiski oluliselt kestvam ja sügavam tunne, see ei teki üleöö ja peab aastatepikkusele ajaproovile vastu. Kui ta ikka on tõeline sõprus, mitte sõpruse mängimine.