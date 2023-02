Südamekeste ja armastuse aeg algab juba esmaspäeval – tegelikult on see isegi romantilisemate mõjudega kui teisipäevane valentinipäev ise. Kellele on olulisem sõprus, kellele armastus, see polegi nii oluline – mõlemad tunded muudavad elu ilusaks ning annavad jõudu naeratades ka tormidest läbi minna.