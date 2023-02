Elades väga kehakaalu keskses maailmas, arvame tihti, et kui kellelegi öelda, kui „väikesed“ nad on, läheb see kirja komplimendina. Teisalt võivad sellised kommentaarid tulevastes emades just murelikkust tekitada, pannes pähe mõtte, kas lapsega on ikka kõik korras.