Uroloog selgitab, mida enamik mehi naiste anatoomiast ei tea

Kliitor on nagu peenis

Kliitor ja peenis arenevad samadest kudedest loote staadiumis. Neis mõlemas on käsnjas koesammas, mis täitub erutuse hetkel verega. Peenises on umbes 4000 mõnunärvi. Kui varem arvati, et kliitoris on 8000 mõnunärvi, siis möödunud sügisel avaldasid teadlased väljaandes Journal of Sexual Medicine uue avastuse, et kliitoris on 10 821 mõnunärvi. Seega on kliitor ülitundlik ja kliitori ainus funktsioon on pakkuda naisele naudinguid.