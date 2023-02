Värbamisjuht: omad ohud on nii sõbrale töö otsimisel kui ka temaga koos töötamisel

„Ühel või teisel moel on töökaaslased omavahel ka konkurendid ja kui sellesse keskkonda lisandub hea sõber, siis saab ka temast konkurent,“ hoiatab Kadak. „Me kipume nagunii ennast pidevalt teistega võrdlema ja teise inimese edus nägema iseenda küündimatust. Pole vaja, et kadedus, mis on puhtinimlik tunne, hakkaks uuristama sõprust.“ Kadak lisab sealsamas, et kindlasti leidub neid, kes suudavad sõbra üle südamest rõõmustada. „Aga me oleme siiski ainult inimesed. Kui oled väga suure saavutusvajadusega ja karjääri tegemine on sulle tähtis, siis võib-olla on parem, kui sõber töötab kuskil mujal. Siis on kokku saades ka toredam oma töövõitudest rääkida ja rõõmu jagada.“

Uue inimese lisandumine annab värbamiseksperdi sõnul alati tunda, eriti kui tegemist pole suure tööstusega, kus igaüks oma töölõigul toimetab, vaid väiksema kontoriga. „Kui sellisesse ettevõttesse tuleb inimene, kes on juba varasemalt ühe töötajaga lähedane sõber, siis neil kahel on ka väljaspool tööaega oma maailm ja see jõuab suuremal või väiksemal määral kontorisse. Pikaaegsetel sõpradel on oma sisenaljad, ühised mälestused ja seltsielu, aga ma soovitan kogu eraelu jätta tööle tulles ukse taha,“ räägib Kadak. „Esiteks pole tööandja huvides, kui tema ettevõttes tööajal eraasju arutatakse, aga sõpradel omavahel juttu jagub. Teiseks võib ühiste mälestuste hulgas olla ka selliseid, mida pole kolleegidel vaja kuulda. Nii et kui tõesti tuleb hakata sõbraga samas kollektiivis tööd tegema, siis tehke kokkulepe, et tööl ainult tööjutud.“

Tööjõurendi ettevõtte Finesta värbamisjuht Kerli Kadak on seda meelt, et sõprus- ja töösuhteid on tark lahus hoida. „Oleneb muidugi kui lähedane on sõber, kas tegu on lihtsalt tuttavaga, kellega aeg-ajalt kokku puututakse ja aega veedetakse või inimesega, keda peame oma elus väga oluliseks ja kellega on tugev side. Mida emotsionaalsem on suhe, seda hoolikamalt soovitan järele mõelda enne kui hakkate oma head sõpra enda ülemusele välja pakkuma või soovitama teda mõnele tuttavale tööandjale. Omad ohud on nii sõbrale töö otsimisel kui ka temaga koos töötamisel,“ ütleb Kadak ja palub enne sõbraga töösuhtesse asumist läbi mõelda järgmised punktid:

Sõpra on keeruline objektiivselt hinnata

„Midagi pole parata, me ei suhtu oma sõpra samamoodi, kui teistesse töökaaslastesse. Eelkõige on siin oht, kui sõbrast saab tööelus alluv. On suur võimalus, et me tunnustame tema edusamme rohkem ja märkame vigu vähem. Näiteks oleme pidevalt tööle hilineva sõbraga leebemad kui samas situatsioonis mõne teise töötajaga. Või kiidame teda rohkem või väiksemate saavutuste eest kui teisi kolleege. Kusjuures see ei pruugi olla sugugi teadlik käitumine,“ selgitab Kadak. Tema sõnul on olemas ka vastupidine variant, et tutvuse kaudu tööle võetud inimene saab just karmima kohtlemise osaliseks. „Nii võib juhtuda, kui oma sõbra tööle võtnud inimene tahab kangesti näidata, et ta ei tee selle eest allahindlust. Mõnikord pingutab inimene aga üle ja siis muutub olukord just sõbra jaoks ebavõrdseks. Igal juhul on lõpuks keegi rahulolematu.“

Tööalased pädevused ei ole igapäevaelus nähtavad

Võiks mõelda, et keegi ei oska nii hästi töötajat soovitada kui lähedane sõber, aga sellega Kerli Kadak ei nõustu. „Reeglina me hindame oma sõpru nende isikuomaduste põhjal, me tunneme neid kui inimesi. Samas tööalaselt ei pruugi need hinnangud õiged olla. Näiteks ma võin arvata, et mu sõbranna on väga hea sotsiaalmeedia ekspert, sest mulle meeldib ta Instagrami konto. Aga kui ma tegelikult valdkonda ei tunne, ei tea, mis tasemel tegijad seal on, siis minu arvamus võib olla sügavalt ekslik ja mõjutatud emotsioonidest - ma tahan ju oma sõpra aidata, tahan, et ta leiaks töö. Kui ma nüüd õhutan teda kandideerima ja lisan ise soovituse juurde, et ta sobib suurepäraselt sotsiaalmeedia toimetajaks, siis võib tulemus olla piinlik nii mulle kui sõbrannale.“