Kui Sara rääkis mulle oma seksuaalelust varjatud nartsissistist abikaasaga, kellega nad olid koos 25 aastat, kinnitasin talle, et tema lugu ei ole harukordne. Jutustasin talle paljudest naistest, kellega vesteldes olin samasugustest kogemustest kuulnud. Ta ütles: „Palun kirjuta sellest oma raamatus! Ma ei ole kunagi kedagi kuulnud rääkimas seda, mida sa just mulle ütlesid. Ma olen oma murega nii üksi olnud. Arvasin, et olen ainuke. Arvasin, et minuga on midagivalesti. Ma jõudsin tõdemuseni, et ma lihtsalt ei ole seksuaalne.“