Anna nõu! „Naine on juba mõnda aega vihjanud, et homme on „see“ päev- mida ma siis tegema peaks?“

„Minu elukaaslane hakkas juba mõnda aega tagasi vihjama, et selle nädala teisipäeval on üks armas tähtpäev. Ma ei saanud kohe aru, et mis see olla võiks, sest meie endi jaoks olevad tähtpäevad (sh. ka sünnipäevad) jäävad pigem aasta lõppu.

Lõpuks sain aru, et tegemist on Valentinipäevaga. Ma pole iial seda meeles pidanud ega ka osanud tähistada. Minu jaoks täielik kommerts-kräpp-päev. Oma kallimat ja sõpru tuleks hinnata iga päev- kõlab vist loogiliselt? Nüüd on siis olukord, kus mult oodatakse midagi, aga mida? Kui ta sellele juba nii palju vihjab, siis on vist ootused ka suured, nii, et ega mingist roosidega karust või karbist Raffaellodest ei piisa? Või piisaks lihtsalt hommikusest kallistusest? Ühesõnaga kirjutan teile, sest nii saab ehk vastused, mida need naised tegelikult ootavad ja soovivad, sest ma ei taha end ka halvasti tunda hiljem.“