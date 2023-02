Selgub, et nii mehed kui naised eelistavad voodielus kvaliteeti kvantiteedile - 38% meestest on elu jooksul voodirõõme jaganud 1-5 naisega ning 37% naistest on maganud 1-5 mehega. 5-10 naisega on maganud 22% meestest, sama protsent kuulub ka naistele. 13% mõlemast sugupoolest on elu jooksul hullanud voodis aga 10-15 partneriga ja 15+ partnerit on senise elu jooksul olnud 27% meestest ja 28% naistest.