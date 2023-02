„Teadsin juba varajases lapsepõlves, et laste saamine on minu tulevik. Ma uskusin, et emadus on kõige kõrgem ja õilsaim kutse siin maailmas, mis lisaks kõigele muule, toob mulle ka tohutult rõõmu“, kirjutab anonüümseks jääda sooviv naine.