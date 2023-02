Häbitult oma kaaslasi petnud naine vaatab kogemustele tagasi: olen neist kordadest palju õppinud

Naine tunnistab, et oli varem kindel, et kui ta peaks soovima kellegagi intiimselt aega veeta, siis lõpetab ta enne kindlasti igasugused suhted oma kaaslasega. „Lihtsalt see emotsionaalne kahju, mille oma partnerile tekitaksin, ületaks kõiksuguse põnevuse, mida kõrvalsuhe võiks tuua.“ Ta arvas, et oma kaaslast pettes tunneks ta ääretult suuri süümepiinu. „Ütlesin endale, et kui ma leiaksin kellegi, kellega petta, petaks ka see inimene mind varsti,“ tõdeb ta. „Mul oli paljuski õigus, kuid oli ka asju, milles eksisin.“