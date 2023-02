17-aastane tüdruk seisab silmitsi teadmisega, et tal võib olla elada jäänud üksnes mõni nädal: olen otsustanud naeratada

Margaret tuli Prantsusmaa puhkusereisilt, kui tundis teravat valu oma puusas. Valu oli lausa nii väljakannatamatu, et võttis neiul pisarad silma. Perearst, kelle poole Margaret pöördus, pidas seda esiti aga hoopis nn kasvuvaluks ja talle kirjutati välja valuvaigistid. Viie nädala jooksul hakkasid tal esinema ka ninaverejooksud ja tekkisid verevalumid, mis aina süvenesid.

Mõni nädal hiljem seisis aga noor naine silmitsi karmi reaalsusega – arstid prognoosisid, et tal on elada jäänud vaid mõni nädal. Tal diagnoositi alveolaarne kasvaja, mis on üks agressiivsemaid laste vähivorme. Ta läbis kohe ka keemiaravi ja jõuludeks oli haigus kontrolli all.

Paraku ainult kuu aega hiljem hakkasid tal esinema tugevad peavalud ja uued analüüsid näitasid, et vähk oli levinud tema ajju.

Nüüd elab Margaret teadmisega, et tal võib olla elada jäänud veel üksnes mõni nädal või kuu, kuid hoolimata sellest on neiu optimistlik. „Kui ma ei suuda oma vähki kontrollida, saan ma kontrollida oma enesetunnet. Nii jään naeratama,“ sõnab ta. „Võlgnen suure osa oma tahtejõust oma vanematele ja sellele, kuidas nad mind kasvatasid, eriti mu emale, kes on väga hoolitsev. Mu vanemad on mõlemad väga rahulikud inimesed ja tuletasid mulle pidevalt meelde, et peaksin kogu selle teekonna jooksul lootusrikkaks jääma ja mitte lõpetama võitlust,“ räägib Margaret, keda on kogu tema katsumuse vältel toetanud ka kallim Louis.

Nüüd loodab Margaret pühendada selle aja, mis tal on jäänud, reisimisele. Ta loodab minna koos Louisiga tagasi ka Pariisi.

6. veebruaril alustas noor naine uue ravimi võtmist ja on väikene võimalus, et see aitab teda!

allikas: The Sun