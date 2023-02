Arved ajavad lihtsalt ahastusse? Lihtsad nipid, kuidas hoida kodu küttekulud kontrolli all

„Alandades toatemperatuuri vaid 1 kraadi võrra, saab küttekuludelt säästa 5-10%. Kui hoone on hästi soojustatud, on ka selle küttekulud madalamad. Seetõttu on üldjuhul uutel ja energiatõhusamatel või äsja renoveeritud hoonetel ka madalamad küttearved kui vanematel majadel, „ sõnas Tallinna Tehnikaülikooli hoonete tehnosüsteemide professor Martin Thalfeldt.

Tea, milline on kodune küttesüsteem

Küttekulusid mõjutavad oluliselt hoone soojustus ja nii kütte- kui ka ventilatsioonisüsteemi valik. „Esmalt tuleks endale selgeks teha, millised tehnosüsteemid sul kodus kasutusel on, ning seejärel oma käitumist vastavalt kohandada. Näiteks, kui hoones on toimiv soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, mis ventileerib ruumi automaatselt, ei ole seal vaja aknaid toa tuulutamiseks avada. Akende avamine kütteperioodil suurendab oluliselt küttekulusid, sest seal puudub soojustagastus ning seda võiks teha soojemal ajal, et vältida ülekuumenemist,“ sõnas Thalfeldt.

Hoonete tehnosüsteemide professor Thalfeldti sõnul saaks ka teadliku tarbimisega küttekulusid vähendada. „Oma igapäevaseid harjumusi muutes saame vähendada soojusenergia tarbimist 10-20 protsenti. Suurima mõjuga on temperatuuri alandamine ja termostaatide korrektne kasutamine. Mõningase efekti saavutame, kui katame aknad ööseks kardinate või ruloodega ning jälgides samal ajal, et mööbel ega kardinad ei oleks radiaatorite ees,“ sõnas Tallinna Tehnikaülikooli professor. Ta lisas, et korterelamutes jaguneb üldiselt säästlikust käitumisest saadav kasu kõigi elanike vahel. Mida enamad naabrid neid põhimõtteid rakendavad, seda märgatavam on küttekulude vähenemine.

Kardinad hoiavad sooja õhu toas