Kliiniline toitumisterapeut toitumistrendidest: oli aeg, kus arvati, et rasv on kõige kurja juur

Õige toitumise puhul on olulised kaks sõna: mitmekesisus ja tasakaal. Maarja selgitas, et toitumise puhul mõeldakse selle all, et ükski toit pole hea ega halb, vaid osad toiduained on kasulikumad meie tervisele ning peaksime neid sagedamini ja rohkem sööma.