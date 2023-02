Kas oleksid seda arvanud? Uuring kinnitab: paljude jaoks tuleb petmine kõne alla vaid ühel juhul

Tutvumisportaal Victoria Milan viis oma kasutajate seas läbi uuringu, mille tulemustest selgus, et just oraalseksi pakkumine on 65% naiste ja 68 % meeste jaoks peamine tegur, miks otsustatakse oma kaaslast petta.

Uuringu tulemuste kohaselt on neil, kes ei armasta oraalseksi, raskusi (teise) partneri leidmisega, kuna 65% naistest ja 68 % meestest ei kaaluks suhet ilma selleta. Uuring näitas ka, et 72 % naistest ja 85 % meestest usub, et oraalseks on igas suhtes väga oluline ja see ei tohiks aja jooksul väheneda.