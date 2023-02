Tüütu tunne, mis teeb paarisuhtele nii palju halba. Peamised põhjused, miks tekib armukadedus

1. Madal enesekindlus

Kõik teavad seda, et ennast kellegagi võrrelda ei tohi! Inimene tunneb armukadedust, kui ta tunneb võrdluspunkti, kui ta leiab, et teine on temast parem ja kui ta arvab, et ta ei ole nii hea, kui ta tahaks oma partneri jaoks olla. Kui tekib tunne, et partner võiks leida kellegi, kes on temast parem ja ilusam.

Tavaliselt tekib selline armukadedus kooselu esimestel aastatel. Tavaliselt on tegemist lapsepõlves alguse saanud probleemiga, kuna enesekindlus ja enesehinnang ehitatakse üles suures osas just lapsepõlve jooksul.

2. Lahti rääkimata asjad

Teine põhjus, millele alati ei mõelda, on rääkimata asjad. Suhtlemise puudulikkus võib samuti põhjustada armukadedust. See võib alguse saada siis, kui inimesed on otsustanud olla koos ilma, et nad räägiksid sellest, mida nad peavad normaalseks suhte juures. Näiteks nagu seksuaalne truudus, mida peetakse nii enesestmõistetavaks, et sellest ei räägita eraldi. Kas sina oled oma kaaslasele öelnud, et sa tahad eksklusiivset suhet?

3. Kontrollisoov

Mõnikord jälle arvab mõni inimene, et oma tunnetest rääkimine tähendab seda, et tal on õigus teise inimese elu kontrollida. Näiteks „ma armastan sind“, tähendab „sa kuulud mulle, sa oled minu omand ja mul on õigus sinu elu kontrollida“.

Mida teha, kui sina kannatad armukadeduse all? Kõige parem oleks sellest rääkida. Armukadedusest lahti ei saa niisama lihtsalt. Selle vastu tuleb midagi ette võtta. Otsida abi näiteks terapeudilt.

Armukadedus võib panna unistama, aga armukadedus on väga delikaatne teema. Raske on tegelikult teada, kas armukadedus ikka aitab hoida suhtes kirge või mitte.