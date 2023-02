Nii lihtne ongi aru saada, et suhe käib alla! 8 tüüpilist lauset, mis hävitavad teid vaikselt, aga kindlalt

Kuid kui tunned ennast oma suhtes aina kehvemini ja tülid on sagenenud ning ei näi lõppevat või tülitsete samade teemade üle, lahendust leidmata, on see juba halb märk. Ja kui teie igapäevaelu repertuaari kuuluvad kasvõi mõned neist kaheksast tüüplausest, on aeg hakata pingutama või tõsiselt oma suhtele otsa vaadata. Tegu on äärmiselt toksiliste ja õõnestavate fraasidega, millel ei ole kohta üheski normaalses paarisuhtes.