Näitlejanna Ragne Pekarev avameelselt igapäevaelust: selle kõige lõpus on meil aega üksteisele otsa vaadata!

Ragne on ema ja abikaasa – praegu just sellises järjekorras. Tema perre kuuluvad abikaasa Mario Pulver (37), äsja kuueseks saanud Martin Aleksander, neljakuune Huko Mathias ja kass Francesca. Pereliikmete vahel aja jaotamine on lihtne.

„Kui sul on majas nuttev beebi, tähelepanu vajav koolieelik, näuguv kass ja abikaasa, siis käib asi nii: kõigepealt tegeleme titaga, siis kuueaastasega, siis püüame aru saada, kumb on mõttekam – kas see, et saaks ise midagi süüa, või tuleks enne kass välja lasta, et saaks rahus süüa – ja selle kõige lõpus on meil aega üksteisele otsa vaadata,“ kirjeldab Ragne üsna tavalisi argipäeva situatsioone.

Paarisuhte toimimise üle pole ta pidanud pikalt juurdlema, sest see lihtsalt toimib. „Marioga saame omavahel olla ja „maailma asjade“ üle arutada kahetunnistel vankri-jalutuskäikudel. Ma olen väga tänulik, et mul on selline abikaasa... ja tema samamoodi. Meie kodus ei ole meestetöid ja naistetöid, meil on koostööd.“

Loe täispikka artiklit SIIT: Ragne Pekarev loomulikul loomepausil